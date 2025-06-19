В Щелково наполовину построили новый детский сад

На улице Неделина в Щелково продолжается строительство нового детского сада, стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы, строители выполняют работы по каменной кладке стен и кровли, монтажу инженерных систем и не только. На площадке задействованы 55 рабочих и четыре единицы техники.

Площадь нового дошкольного учреждения в микрорайоне Щелково-7 составит более 3,5 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 240 мест. Для детей обустроят групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок. Открыть детский сад планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.