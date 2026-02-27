В Щелково направили в суд дело мужчин, избивших парня до смерти

Щелковская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть парня по неосторожности, обвинительное заключение утвердили в отношении четверых уроженцев стран Средней Азии – в зависимости от роли и степени участия их обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ и ст. 116 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 17 августа 2025 года у бара «Андеграунд» на Пролетарском проспекте в Щелково. Там двое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт с посетителями заведения. Ссора переросла в потасовку на улице, к которой присоединились еще четыре человека. Злоумышленники нанесли двум потерпевшим множественные удары руками и ногами по голове и телу, один из фигурантов с разбега ударил ногой в голову потерпевшему. Другой в прыжке нанес уже лежащему мужчине удары ногами в область головы, шеи и паха.

20-летний пострадавший скончался в больнице от телесных повреждений через шесть дней, второму потерпевшему были причинены побои и физическая боль. Дело направили в Щелковский городской суд, материалы в отношении еще двух соучастников выделены в отдельные производства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.