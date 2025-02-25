В Щелково нашли подрядчика строительства дома для переселенцев из аварийного жилья

В Щелково определили подрядчика проектирования и строительства жилого дома для переселенцев из аварийного жилья, контракт заключили с ООО «СК». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчику предстоит возвести многоквартирный жилой дом по адресу: городской округ Щелково, г. Щелково, ул. Заречная. В него переедут более 1 тыс. человек, которые проживают в 80 аварийных домах. Завершить работы планируется в IV квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.