В Щелково откроется новая выставка живописи

Во вторник, 3 февраля, в Щелковском историко-художественном музее откроется выставка живописи художницы Татьяны Малюковой. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть произведения автора в разных жанрах: портреты, натюрморты, пейзажи. Последние были созданы в Москве, Подмосковье, Крыму и не только. На портретах художница изобразила близких, друзей, учеников.

Малюкова является выпускницей Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, членом Московского союза художников и участником художественных выставок. Выставка ее работ будет открыта до 28 февраля, узнать подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

* Возрастное ограничение 6+