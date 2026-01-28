В Щелкове передали в суд иск о возмещении ущерба на 362 тыс. рублей, нанесенного свалкой
Жительницу Щелкова привлекли к ответственности за организацию крупной свалки
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Щелкове привлекли к ответственности местную жительницу, организовавшую крупную свалку на земельном участке в поселке Загорянский. Министерство экологии и природопользования Московской области подало иск о возмещении ущерба, нанесенного почвам.
Свалка образовалась на участке земли, предназначенном для размещения объектов торговли. В ходе проверки здесь задержали водителя самосвала, который сгружал строительный мусор и грунты.
Размер ущерба, причиненного свалкой почвам, составляет 362 тыс. рублей. Министерство намерено добиться возмещения вреда.
