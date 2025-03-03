В Щелково после аварии, в которой пострадали дети, возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после аварии в Щелково, в результате которой пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 3 марта в деревне Супонево. Автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет и врезался в забор одного из частных домов.

В результате пострадал водитель авто — молодой человек в возрасте 19 лет. Также травмы получили пассажиры автомобиля — двое детей в возрасте девяти лет и один в возрасте 12 лет. Все были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Кашире в дорожную аварию попала женщина с двумя детьми. Им оказали помощь подмосковные спасатели.