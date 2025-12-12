В Щелково построили котельную для поселкового микрорайона

В поселке Фряново городского округа Щелково завершилось строительство котельной мощностью 16 МВт, проекту выдали заключение о соответствии — вскоре его введут в эксплуатацию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Новая котельная заменит устаревшую и экологически грязную паровую, она обеспечит стабильное теплоснабжение для более 7,8 тыс. жителей микрорайона Аксеновское Поле. Это 36 многоквартирных жилых домов и детский сад. Объект построили в рамках областной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.