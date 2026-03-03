В Щелково пройдет выставка книжной иллюстрации
Фото: [Щелковский историко-художественный музей]
Во вторник, 3 марта, в Щелковском историко-художественном музее открывается выставка книжной иллюстрации «Сказки для детей и их родителей», которая познакомит посетителей с творчеством художника-иллюстратора Ольги Ионайтис. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гости смогут увидеть иллюстрации к произведениям Самуила Маршака, Кеннета Грэма, Ганса Христиана Андерсена и самобытным норвежским сказкам, отдельное внимание уделят «сказочным мышкам» — уникальным персонажам, которые стали визитной карточкой автора.
Выставка будет работать до 28 марта, узнать подробности можно на сайте.
