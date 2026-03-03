В Щелково пройдет выставка книжной иллюстрации

Во вторник, 3 марта, в Щелковском историко-художественном музее открывается выставка книжной иллюстрации «Сказки для детей и их родителей», которая познакомит посетителей с творчеством художника-иллюстратора Ольги Ионайтис. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.