В Щелкове проведут капремонт детского сада

В поселке Загорянский городского округа Щелково на улице Дмитрова продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения СОШ № 21 1977 года постройки. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Семья», в них задействованы 25 специалистов. Они снимают старую штукатурку и черновую стяжку, возводят новые внутренние перегородки и готовят стены к финишной отделке и не только.

Площадь учреждения составляет более 1,4 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю и фасад, проведут внутреннюю отделку помещений, обустроят новые входные группы и не только. Завершить все работы планируют до конца 2026 года.

