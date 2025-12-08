В Щелково проведут капремонт корпуса средней школы
Капремонт корпуса средней школы проведут в Щелково
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В селе Трубино, стр. 42, городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт первого корпуса средней школы № 27, подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.
Строителям предстоит обновить кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провести ремонт во всех учебных классах, пищеблоке, библиотеке и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.