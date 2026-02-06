В Щелково провели соревнования по лыжным гонкам среди особенных спортсменов

В подмосковном Щелково прошли соревнования по лыжным гонкам Специальной Олимпиады, участниками которых стали более 120 человек. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Юноши и девушки состязались в личных зачетах на дистанциях 400, 800, 1,2 тыс. и 2 тыс. м, а также в командной смешанной эстафете 4х400 м, для них подготовили четыре возрастные группы. Допуском стали шифры: F.70, F.71, F.72 (легкая и средняя степень умственной отсталости), Q.86 (синдром алкогольного зачатия) и Q.90 (синдром Дауна).

Соревнования провели в рамках государственной программы «Спорт России» на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье».

