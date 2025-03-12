В Щелково рабочие завершили монолитные работы по возведению нового детского сада

В Щелково на улице Неделина продолжается строительство нового детского сада, на объекте завершились монолитные работы, общая стройготовность составляет 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 45 рабочих и три единицы техники. <…> на очереди устройство внутренних стен и перегородок, а также кровельные и фасадные работы», — говорится в сообщении.

Строительство проходит в рамках госпрограммы. Детский сад площадью более 3,5 тыс. кв. м появится в микрорайоне Щелково-7, он будет рассчитан на 240 мест. Для детей обустроят физкультурный и музыкальный залы, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт, пищеблок и другие помещения. Завершить работы и открыть учреждение планируют до конца 2025 года.

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