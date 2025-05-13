В Щелково снесли аварийный многоквартирный дом

В Щелково на улице Первомайская снесли аварийный многоквартирный жилой дом № 14, работы провели в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажной постройки составляет около 200 кв. м, ее возвели в 1927 году. По результатам технического состояния строительных конструкций здания его признали аварийным и подлежащим сносу, после чего жильцов четырех квартир расселили.

Администрация округа демонтировала дом в первом квартале 2025 года. Территорию уже освободили от аварийной постройки и строительного мусора, решение о дальнейшем использовании земельного участка пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.