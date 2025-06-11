В Щелково снесли аварийный жилой дом № 2а, расположенный во 2-м Малопрудном проезде, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажное деревянное здание, площадь которого составляла около 200 кв. м, построили в 1958 году. Его признали аварийным и непригодным для проживания, поэтому четыре жилых помещения были расселены. После этого постройку демонтировали.

В конце мая 2025 года специалисты завершили работы по расчистке земельного участка и утилизации строительного мусора. Администрация округа пока не определила порядок использования освободившейся территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.