В Щелково строители приступили к возведению дома для переселенцев из аварийного жилья

В Щелково в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строители приступили к возведению многоквартирного жилого дома, в который из аварийных домов микрорайона Дальний Воронок переедут 330 семей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Новый дом появится на улице Заречная, сейчас рабочие уже приступили к устройству котлована. В общей сложности новые квартиры получат более 1 тыс. человек, расселяемая площадь жилья составит более 13,6 тыс. кв. м. Они смогут получить ключи в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.