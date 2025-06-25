В Щелково в августе завершат капремонт лицея № 14
Лицей № 14 в Щелково капитально отремонтируют к сентябрю
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Щелково в августе 2025 года будет завершен капремонт лицея № 14. На данный момент степень готовности объекта составляет более 83%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение площадью более 3,6 тыс. кв. м расположено на Институтской улице. На площадке уже завершились демонтажные, фасадные и кровельные работы.
В ближайшее время будут завершены работы по чистовой отделке и благоустройству территории, которая прилегает к зданию. Также проводят монтаж инженерных коммуникаций и завозят новую мебель.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что ход ремонта в образовательных учреждениях следует держать на строгом контроле.