В Щелково в августе завершат капремонт лицея № 14

В Щелково в августе 2025 года будет завершен капремонт лицея № 14. На данный момент степень готовности объекта составляет более 83%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью более 3,6 тыс. кв. м расположено на Институтской улице. На площадке уже завершились демонтажные, фасадные и кровельные работы.

В ближайшее время будут завершены работы по чистовой отделке и благоустройству территории, которая прилегает к зданию. Также проводят монтаж инженерных коммуникаций и завозят новую мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что ход ремонта в образовательных учреждениях следует держать на строгом контроле.