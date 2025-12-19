На улице Неделина в Щелково введут в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 240 мест, строительные работы в нем уже завершены. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Площадь трехэтажного дошкольного учреждения, возведенного за счет бюджетных средств, составляет более 3,5 тыс. кв. м. <...> В здании разместились групповые помещения для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, медицинский блок, физкультурный и музыкальный залы, административные и технические помещения», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры. На территории есть пункт охраны и система видеонаблюдения, детские и спортивные площадки, уличное освещение, теневые навесы и игровые комплексы.

