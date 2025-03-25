В Щелково ввели в эксплуатацию дом в ЖК «Соболевка»

В Щелково на территории ЖК «Соболевка» ввели в эксплуатацию двухсекционный жилой дом, рассчитанный на 272 квартиры, соответствующее разрешение выдали девелоперу проекта СЗ «Спутник». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь новостройки составила более 12 тыс. кв. м, в нем 17 этажей. На первом этаже размещены нежилые помещения, на прилегающей территории появятся детская и спортивная площадки. В состав собственной инфраструктуры жилого комплекса войдут детский сад, поликлиника и парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.