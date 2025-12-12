В Щелково вынесли приговор по делу о купле-продаже новорожденного

В Щелково осудили четырех соучастников, замешанных в купле-продаже новорожденного ребенка, – врача частной клиники, мать ребенка и супружескую пару, с учетом позиции государственного обвинителя Щелковской городской прокуратуры их признали виновными по ч. 2 ст. 35, п. «б», «д», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года гражданка одного из соседних государств и ее супруг предложили женщине, находившейся на последних сроках беременности, совершить сделку купли-продажи новорожденного. Покупатели нашли акушерку, которая согласилась за 150 тыс. рублей внести ее паспортные данные в медицинские документы роженицы. После этого супруг женщины забрал мальчика, роженица в качестве вознаграждения получила денежные средства и пару новой обуви на общую сумму 13 тыс. рублей.

Щелковский городской суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от четырех лет до четырех лет и шести месяцев, они будут отбывать его в колонии общего режима. В прокуратуре добавили, что ребенок проживает в приемной семье.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.