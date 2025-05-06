В Щелково вынесли приговор в отношении мужчины, задушившего сестру

Щелковский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчины, убившего сестру, его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ведомстве уточнили, что в начале января 2025 года он в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с сестрой в квартире в городском округе Лосино-Петровский. Мужчина сначала нанес ей удары руками по различным частям тела, после чего — задушил. В сообщении уточнили, что приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве полицейского.