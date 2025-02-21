В Щелково задержали пособника мошенников, похитивших у пенсионерки 3 млн руб.

В Щелково задержали молодого человека, который исполнял роль курьера мошенников, похитивших у местной жительницы 3 млн руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Женщине в возрасте 72 лет позвонили якобы сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга. Аферисты убедили жительницу в том, что мошенники пытаются похитить деньги с ее счетов. Чтобы защитить накопления, пенсионерке требовалось обналичить их и передать курьеру.

Женщина выполнила требования мошенников, а вернувшись домой, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали подозреваемого, который исполнял роль курьера аферистов. Им оказался уроженец Владивостока в возрасте 21 года. Молодого человека арестовали.

Ранее сообщалось, что в Химках была задержана жительница Казани за обман пенсионерки на 560 тыс. руб.