В Щелково зарегистрировали универсальный препарат для защиты растений

АО «Щелково Агрохим», которое является одним из крупнейших производителей средств защиты растений и семян, получил регистрационное удостоверение на новый фунгицид и регулятор роста «ДЕЙЗИ, СЭ», способный обеспечить тройную защиту посевов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, препарат может предотвратить развитие заболеваний при неблагоприятных погодных условиях, оказать лечебное действие на всех стадиях развития болезни и обеспечить искореняющий эффект. Его можно применять для зерновых, кукурузы, сахарной свеклы, гороха и других культур. Он позволит защитить их от возбудителей грибных заболеваний различной этиологии, включая оомицеты.

В ведомстве отметили, что в ассортименте предприятия насчитывается более 180 наименований продукции. Среди них — гербициды, инсектициды, фунгициды и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.