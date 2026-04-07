В щелковской школе №21 в поселке Загорянский капитальный ремонт выполнили на 40%

В поселке Загорянский городского округа Щелково на улице Свердлова идет обновление второго корпуса средней школы №21. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент строители выполнили 40% запланированных работ по капитальному ремонту.

Здание школы, возведенное в 1963 году, давно нуждалось в серьезном техническом обновлении. Цель капитального ремонта — не просто привести помещения в надлежащий вид, но и существенно повысить их комфорт для учащихся и педагогов, а также расширить функциональные возможности образовательного пространства.

На объекте кипит работа: специалисты занимаются общестроительными и отделочными мероприятиями. В частности, ведется ремонт фасада и кровли, демонтажные работы уже близятся к завершению. Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 1210 кв.м. — это масштабный проект, требующий тщательного подхода на каждом этапе.

В рамках капремонта предстоит выполнить комплекс сложных задач. Строители займутся утеплением и обновлением кровли, чтобы обеспечить надежную защиту от погодных условий и улучшить теплоизоляцию здания. Параллельно будет проведена наружная облицовка фасадов — это не только придаст школе современный облик, но и повысит долговечность конструкций.

Внутри здания запланирована полная замена внутренней отделки. Не менее важная часть проекта — модернизация инженерных систем: будут заменены сети отопления, вентиляции и канализации, что обеспечит бесперебойную работу всех коммуникаций и создаст комфортный микроклимат в помещениях.

Кроме того, предусмотрено обустройство новых входных групп — они станут более удобными и безопасными для школьников и сотрудников школы. После завершения строительных работ в учреждение закупят новую мебель и современное учебное оборудование, соответствующее актуальным образовательным стандартам.

Все работы планируется завершить к августу 2026 года.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что школа №1 откроется после капитального ремонта в Кашире уже в этом году.