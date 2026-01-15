В селе Протекино Зарайска капитально отремонтировали очистные сооружения

В Зарайске завершилась реконструкция очистных сооружений в селе Протекино. Об итогах работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На объекте было восставлено производственное здание. Также здесь внедрили комплексную систему дистанционного мониторинга. Мощность сооружений составляет 400 кубометров в сутки. Теперь современной системой очистки воды обеспечены свыше 570 жителей муниципалитета.

В период с 2026 года по 2028-й в регионе планируется провести модернизацию более 90 подобных объектов, отметили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов ЖКХ в Подмосковье.