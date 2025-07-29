В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

В Подмосковье отремонтировали дорожные ограждения в семи муниципалитетах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, рабочие привели в порядок все виды ограждений, имеющих какие-либо повреждения, на восьми дорожных участках.

К примеру, ремонт прошел на участке улицы Королева в Жуковском и на участке проспекта Ракетостроителей в Долгопрудном. Также ограждения были отремонтированы на дорогах в Люберцах, Чехове, Ленинском округе, Мытищах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством ход ремонта на дорогах области.