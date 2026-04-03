В семи округах Подмосковья провели ремонт остановок

На этой неделе специалисты Мосавтодора провели ремонт семи остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах в семи округах Подмосковья, это повысит комфорт и безопасность участников движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, ремонт провели на улице Пушкина в Луховицах, улице Ленина в Лобне, Ивантеевском шоссе в Ивантеевке и Фабричном шоссе в Старой Купавне, улице Центральной в деревне Московка в Серпухове. Кроме того, работы прошли на улице Центральной в селе Гжель Раменского округа и на дороге в деревне Чукаево Орехово-Зуевского округа.

