В Серебряных Прудах прокуратура взяла на контроль инцидент с трехлетним ребенком, вылезшим на карниз многоэтажки

Прокуратура Серебряно-Прудского района проконтролирует обстоятельства инцидента с трехлетним ребенком, который вылез на карниз многоэтажного дома в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне днем. Местная жительница оставила своего сына без присмотра, в результате чего тот через открытую дверь вышел на балкон и вылез на карниз между четвертым и пятым этажом с внешней стороны дома. При этом дверь в квартиру мальчик закрыл на задвижку.

Спасателям удалось вскрыть дверь и спасти ребенка. В сообщении уточнили, что 37-летняя мать состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Прокуратура также взяла на контроль вопрос привлечения матери ребенка к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.