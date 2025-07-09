В Серебряных Прудах прокуратура взяла на контроль инцидент с трехлетним ребенком, вылезшим на карниз многоэтажки
Инцидент с ребенком, вылезшим на карниз, взяли на контроль в Серебряных Прудах
Фото: [Прокуратура Московской области]
Прокуратура Серебряно-Прудского района проконтролирует обстоятельства инцидента с трехлетним ребенком, который вылез на карниз многоэтажного дома в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне днем. Местная жительница оставила своего сына без присмотра, в результате чего тот через открытую дверь вышел на балкон и вылез на карниз между четвертым и пятым этажом с внешней стороны дома. При этом дверь в квартиру мальчик закрыл на задвижку.
Спасателям удалось вскрыть дверь и спасти ребенка. В сообщении уточнили, что 37-летняя мать состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Прокуратура также взяла на контроль вопрос привлечения матери ребенка к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.