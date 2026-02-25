В середине февраля в Подмосковье опубликовали 41 социально значимую закупку

В Подмосковье с 9 февраля по 24 февраля опубликовали 41 социально значимую закупку, передает Комитет по конкурентной политике Московской области.

К примеру, было опубликовано пять лотов по круглогодичному содержанию региональных и муниципальных дорог. Планируется провести капремонт на мостовых переходах в Ступино, Волоколамске, Одинцово, Богородском, Егорьевске и Подольске.

Также в числе закупок — проведение капремонта участков теплосети от котельных «Подлипки» и «Головачево», реконструкция ВЗУ в деревне Таширово Наро-Фоминска, обновление спортшколы олимпийского резерва в Клину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового спорткомплекса с бассейном в Лобне.