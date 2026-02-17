В Сергиево-Посадском начали снос аварийного жилого дома

Площадь двухэтажного здания составляет около 195 кв. м, его построили в 1957 году. Со временем его технические и эксплуатационные показатели снизились, поэтому его признали аварийным. После расселения жильцов в рамках областной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» дом включили в перечень объектов для ликвидации. Специалисты уже проводят демонтаж аварийного объекта, его планируют завершить до конца марта 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.