В Сергиево-Посадском округе капитально отремонтируют учебный корпус Хотьковской средней школы

На улице Пушкина, 11, в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа пройдет капитальный ремонт учебного корпуса Хотьковской средней школы № 5, подрядчиком выступит ООО «Капстрой Групп». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и национального проекта «Молодежь и дети». Строителям предстоит обновить фасад, кровлю, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только. Открыть школу планируют к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.