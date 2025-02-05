В Сергиево-Посадском округе снесли аварийные гаражи

В Сергиево-Посадском округе снесли комплекс заброшенных гаражных боксов, расположенных на 4-м км региональной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» — Сергиев Посад, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Одноэтажные кирпичные гаражи располагались на участке вдоль трассы, продолжительное время не использовались по назначению и находились в заброшенном состоянии. В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, администрация округа провела демонтаж гаражей в IV квартале 2024 года. Участок уже освободили от аварийной постройки и строительного мусора, решение о его дальнейшем использовании пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.