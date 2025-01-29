В Сергиево-Посадском округе снесли нежилое заброшенное строение

В поселке Заречный Сергиево-Посадского округа снесли заброшенное строение нежилого назначения, расположенное вблизи дома № 13, работы провели в рамках мероприятий по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание. Строение располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, объект включили в перечень для ликвидации, после чего в IV квартале 2024 года администрация округа провела работы по демонтажу аварийного сооружения. Теперь территорию освободили от застройки и строительного мусора, вскоре администрация примет решение о дальнейшем использовании участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.