В Сергиево-Посадском округе удалось пресечь нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому округу проверили соблюдение миграционного законодательства на территории цеха по производству гофрированной бумаги и картона, расположенного в поселке Скоропусковский, и пресекли нарушения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что они выявили нарушения режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности в России. За это полицейские привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ и ст. 18.10 КоАП РФ 35 иностранных граждан, им грозит штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Помимо этого, полицейские установили, что генеральный директор фирмы и его заместитель организовали работу и их постоянное проживание на территории без соответствующих документов. У иностранцев не было регистрации по месту временного пребывания на территории России и патента на осуществление трудовой деятельности в регионе. В отношении организаторов незаконной миграции возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ, им грозит домашний арест и заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.