В Сергиево-Посадском округе задержали иностранца, приехавшего в Россию для производства наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Сергиево-Посадскому округу задержали 34-летнего жителя одной из стран Прибалтики, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что неизвестный в мессенджере предложил ему заняться производством наркотиков в России. После этого иностранец приехал в Подмосковье в арендованный для него дом, где находилось необходимое оборудование и реактивы для синтезирования запрещенных веществ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.