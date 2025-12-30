Вблизи слободки Новоселки в Сергиево-Посадском округе запустили рабочее движение по мосту через реку Сухмань протяженностью порядка 27 м, капитальный ремонт объекта 1966 года постройки провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в два этапа, сначала мостовики отремонтировали устои, промежуточные опоры, сопряжения моста с насыпью и пролетное строение и не только. На заключительном этапе они обновили покрытие проезжей части и тротуаров, установили ограждения и новые лестничные сходы. Специалистам предстоит завершить монтаж барьерного ограждения и подмостовые работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.