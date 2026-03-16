В Сергиево-Посадском округе завершат строительство нового детского сада

В Сергиевом Посаде в микрорайоне Зубачево поле продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 280 мест, строительная готовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 40 рабочих. В здании ведется чистовая отделка помещений – окраска стен, укладка линолеума, монтаж электрических сетей, дверных блоков, установка сантехнического оборудования, пусконаладка лифтового оборудования», - сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств, их планируют завершить к началу нового учебного года.

Площадь здания составит более 4,7 тыс. кв. м, в нем разместят групповые ячейки, медблок и пищеблок полного цикла, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие помещения. Вокруг появятся игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки.

