В Сергиево-Посадском пройдет выставка о быте монахов XVI–XIX веков

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике открылась выставка «Монастырская трапеза XVI–XIX веков», которая является частью большого экспозиционно-выставочного проекта «Любовью и единением спасемся». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли более 90 экспонатов из фондов музея. Среди них — редкие артефакты, иллюстрирующие быт монахов, в том числе столовая посуда и утварь, ценные археологические предметы и не только. В музее посетители также смогут увидеть резную белокаменную икону XV века «Богоматерь Одигитрия Смоленская», дополненную роскошным драгоценным убором XVIII–XIX веков. Мероприятие можно посетить до 14 мая, другие подробности размещены на сайте.

