В Сергиево-Посадском возведут четыре дома и ФОК в ЖК «Клевер»

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа возведут четыре дома и ФОК в составе ЖК «Клевер», на данный момент работы продолжаются на стройплощадке корпуса № 3. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты уже залили стяжки пола в общих зонах, смонтировали систему отопления, установили стояки, вводные и распределительные электрощиты и не только. В новостройках предусмотрены коммерческие помещения под ритейл.

На территории комплекса от девелопера «СЗ ТехноСтройОлимп» обустроят четыре площадки для отдыха и спорта, парковочные места. Кроме того, там размещен арт-объект «Художники Хотьково».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.