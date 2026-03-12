В Сергиево-Посадском возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В деревне Гаврилково Сергиево-Посадского округа построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, на данный момент определяется подрядчик для проведения работ. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В ведомстве уточнили, что извещение о проведение работ разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках них в деревне возведут здание общей площадью более 5,8 тыс. кв. м. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета. Они будут завершены в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.