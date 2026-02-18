В Сергиевом Посаде для детей организуют турнир по практической стрельбе

В воскресенье и понедельник, 22 и 23 февраля, в Сергиевом Посаде пройдет детский турнир по практической стрельбе в дисциплине пневматический пистолет (Action Air) под названием Кубок «Азот. Золотое кольцо», его организатором выступит производитель спортинвентаря ГК «Азот». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие станет первым соревнованием подобного масштаба в стрелковом виде спорта, который пройдет в округе, его проведут на домашней базе стрелково-спортивной школы — в спортивном комплексе «Луч». Участники продемонстрируют свои навыки и мастерство, подготовятся к празднованию Дня защитника Отечества и предстоящему спортивному сезону.

Отметим, что школа открылась более года назад, она специализируется на тренировках для детей и взрослый по практической стрельбе в дисциплине пневматический пистолет и карабин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 6+