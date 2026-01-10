В Сергиевом Посаде добровольцы приняли участие в уборке снега

Более 300 добровольцев в Сергиевом Посаде приняли участие в субботнике для борьбы с последствиями обильного снегопада, они очистили от снега детские площадки, внутриквартальные пешеходные дорожки и тротуары на второстепенных улицах, куда специалисты муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство СП» и дворники не смогли добраться сразу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

«Детские сады, школы, дома культуры тоже освобождаем от снежного плена. Скоро начнутся будни, важно, чтобы в понедельник все смогли комфортно добраться по делам», — сказала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

Над организацией субботника работали сотрудники муниципалитета, волонтеры молодежных организаций и представители подведомственных учреждений, инициативу поддержали и территориальные отделы вместе с местными жителями. Так, например, во дворе дома №111/4 по ул. Вознесенская жильцы самостоятельно приступили к расчистке парковочных мест, дорог и тротуаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.