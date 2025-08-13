В Сергиевом Посаде к осени обновят четыре социальных учреждения

Осенью 2025 года в Сергиевом Посаде по народной программе «Единой России» завершится обновление четырех социальных учреждений, один из объектов капитального ремонта — здание сельского Дома культуры «Лоза» — посетил депутат Московской областной думы Олег Гаджиев с коллегой из окружного Совета Андреем Саакяном. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Стройготовность объекта составляет 85%, строители провели демонтажные и черновые работы, чистовую отделку стен, заменили окна и коммуникации.

«Сумма контракта на капитальный ремонт — 20 млн рублей. Финансирование ремонта осуществляется по программе «Культура и туризм Подмосковья» на условиях софинансирования из бюджета Московской области и Сергиево-Посадского округа. По плану здесь ремонтируют потолки, стены, полы, обновляют штукатурку и фасадную окраску, замена одежды сцены»,— рассказал Олег Гаджиев.

Сдать объект планируется к 1 октября. Окружные депутаты во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Константином Негурицей проверили социальные объекты в Пересвете и Краснозаводске — Краснозаводский культурно-досуговый центр «Радуга» и детскую музыкальную школу № 4. Помимо этого, в Пересвете завершается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 8.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.