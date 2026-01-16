В Сергиевом Посаде молодым семьям вручили свидетельства на выплату для покупки жилья
Сертификаты на соцвыплату вручили молодым семьям Сергиева Посада
Фото: [Администрация Сергиево-Посадский г.о.]
В Сергиевом Посаде девяти молодым семьям вручили свидетельства на выплату для покупки собственного жилья. Об этом сообщили в администрации округа.
До этого в Московской областной думе сообщили, что в Подмосковье за год выплаты за третьего или последующего ребенка получили более 2,8 тыс. молодых семей.
Свидетельства в Сергиевом Посаде получили девять семей, в том числе семь — многодетных. Помимо этого, жителям вручили подарочные билеты в «Театральный ковчег в Дубраве».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выдаче жилищных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья.