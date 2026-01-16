В Сергиевом Посаде молодым семьям вручили свидетельства на выплату для покупки жилья

В Сергиевом Посаде девяти молодым семьям вручили свидетельства на выплату для покупки собственного жилья. Об этом сообщили в администрации округа.

До этого в Московской областной думе сообщили, что в Подмосковье за год выплаты за третьего или последующего ребенка получили более 2,8 тыс. молодых семей.

Свидетельства в Сергиевом Посаде получили девять семей, в том числе семь — многодетных. Помимо этого, жителям вручили подарочные билеты в «Театральный ковчег в Дубраве».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выдаче жилищных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья.