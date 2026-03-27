В Сергиевом Посаде на 80% завершили строительство детского сада

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2026 году. Специалисты выполняют фасадные работы, монтаж инженерных сетей, внутренние отделочные работы.

В здании обустроят групповые ячейки, медблок и пищеблок полного цикла, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие помещения. Его общая площадь составит более 4,7 тыс. кв. м. На прилегающей территории появятся игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивная и хозяйственно-бытовая площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.