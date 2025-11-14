В Сергиевом Посаде направили в суд дело о хищении денег у пенсионерки

Сергиево-Посадская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств у пенсионерки, обвинительное заключение по нему утвердили в отношении 27-летнего жителя города Лобни по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в августе 2025 года он вступил в состав организованной мошеннической группы в роли курьера. Ему нужно было получать от обманутых граждан наличные для дальнейшего их внесения якобы безопасный счет.

В рамках преступного плана пенсионерке сообщили о необходимости получения ключей от видеодомофона, который будет установлен по адресу ее проживания в Сергиево-Посадском округе. Для этого нужно было продиктовать свои личные данные. После этого ей позвонили якобы из правоохранительных органов и заявили о совершении в отношении нее якобы мошеннических действий. Женщину убедили снять деньги для последующего их помещения в банковскую ячейку Центробанка РФ.

Так обвиняемый получил от пенсионерки более 1 млн рублей. После передачи денежных средств злоумышленник был задержан.

