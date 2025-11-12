В Сергиевом Посаде направили в суд дело о мошенничестве

Сергиево-Посадская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств у граждан дистанционным способом, возбужденное в отношении 18-летнего молодого человека по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в феврале 2025 года он стал частью организованной мошеннической группы, ему была отведена роль курьера. Обвиняемый должен был получать от обманутых граждан деньги и передавать их соучастникам, за что он получал процент.

Соучастники представлялись сотрудниками различных служб и в ходе телефонных разговоров сообщили трем потерпевшим, один из которых несовершеннолетний, об утечке личных данных. После чего убедили их передать денежные средства курьеру якобы для зачисления на безопасные счета.

Так обвиняемый получил 4 млн рублей от москвича, 445 тыс. рублей — от жительницы Сергиево-Посадского округа и более 314 тыс. рублей — от 17-летнего молодого человека. Потерпевшие заявили исковые заявления о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, на общую сумму в размере более 4,75 млн рублей.

