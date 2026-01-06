В Сергиевом Посаде перенесли отборочный этап фестиваля «Хрустальный лед»
В Сергиевом Посаде из-за погодных условий перенесли отборочный этап фестиваля «Хрустальный лед». Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
«Дорогие друзья, в связи с неблагоприятными погодными условиями и похолоданием на территории Московской области мы были вынуждены перенести отборочный этап с 10 января, который должен был состояться в Сергиевом Посаде», - говорится в сообщении организаторов.
Так, мероприятие состоится 17 января в 12:00 в парке «Скитские пруды».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на культурные мероприятия.