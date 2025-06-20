В Сергиевом Посаде после вмешательства прокуратуры жителям произвели перерасчет платы за ЖКУ

В Сергиевом Посаде после вмешательства городской прокуратуры жителям многоквартирных домов произвели перерасчет платы за ЖКУ. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Местные жители обратились в прокуратуру с жалобами на неправомерное применение муниципального тарифа за содержание жилых помещений. Выяснилось, что две управляющие организации необоснованно применяли тарифы для МКД со всеми видами благоустройства. В действительности в домах отсутствовало центральное отопление и горячее водоснабжение. Помимо этого, тариф не включал начисление платы за лифтовое оборудование.

По инициативе прокуратуры в решение Совета депутатов «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа» внесли ряд изменений. Также руководству УК внесли представления, и два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Организации оштрафовали на 250 тыс. рублей.

Жителям пересчитали плату по 289 лицевым счетам более чем на 650 тыс. рублей.

Ранее в ведомстве сообщили, что компания в Сергиевом Посаде выплатила сотрудникам долг по зарплате на 100 млн рублей.