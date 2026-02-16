В Сергиевом Посаде построят новую гостиницу в этностиле

В Сергиевом Посаде на улице Кирова построят новую гостиницу в этностиле, архитектурная комиссии Градостроительного совета Московской области одобрила ее облик. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Новая гостиница рассчитана на 45 номеров или на 90 гостей при двухместном размещении. Гостиничный комплекс состоит из двух зданий высотой в два и три этажа общей площадью более 3,2 тыс. кв. м», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

В состав гостиничного комплекс также войдет ресторан на 65 посадочных мест с баром. В главном здании обустроят вестибюль с зоной ресепшен, гардероб, комнату хранения багажа, детскую игровую комнату, тренажерный зал и спа. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что фасад украсят этнические мотивы – они будут отсылать к русским народным орнаментам вышивки крестом и узорам резных наличников.

На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство и организуют автомобильную парковку на 14 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.