В Сергиевом Посаде прооперировали 96-летнего мужчину с острой сердечной патологией

Специалисты регионального сосудистого центра Сергиево-Посадской больницы спасли пенсионера с острой сердечной патологией. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мужчину в возрасте 96 лет, который жаловался на острую боль в груди, одышку и затрудненное дыхание.

В ходе обследования у пациента выявили декомпенсацию сердечной недостаточности и поражение коронарных артерий. Мужчину направили на операцию.

Специалисты провели реканализацию, чтобы восстановить артерию. Затем артерию расширили и провели стентирование. Операция прошла успешно. Через восемь дней пенсионера выписали на амбулаторное лечение.

Ранее мужчина уже перенес инфаркт миокарда, а затем — разрыв аорты с потерей 1,5 л крови.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе введут семь новых подстанций и постов скорой медпомощи.